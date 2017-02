The Division: Last Stand und Update 1.6 stehen an

Ubisoft Massive nannte nun offiziell den Veröffentlichungstermin für die Erweiterung ihres Action-RPGs The Division. Während ihres gestrigen State of the Game-Podcasts konnten Fans das Datum und einige Pläne bezüglich Last Stand und den 1.6 Patch von dem Studio erfahren.

Der Patch erscheint gleichzeitig für alle Systeme

Last Stand wird bereits am Dienstag, den 28. Februar, erscheinen. Zeitgleich dazu gibt es den Patch 1.6. Es wird dieses Mal keinen bestimmten Zeitraum für eine bestimmte Plattform vorgegeben, so dass das Release-Datum sowohl für den PC, als auch für PS4 und Xbox One gilt.

Patch 1.6 soll eine enorme Anzahl an Änderungen gegenüber der letzten Updates erhalten und gilt somit als der größte des Spiels bislang. Die Anzahl der bedeutenden Verbesserungen in der Balance-Technik, der Mechanik und bei anderen Elementen wird sicher eine lange Liste an einzelnen Punkten ergeben, die am Montag nachgelegt werden soll. Während ihrer Show hat Massive auch angekündigt, dass das kommende Update speziell für Besitzer einer PS4 Pro die Auflösung verbessern wird. Einen ausführliche Test und Infos zum Titel findet ihr hier.