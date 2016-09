The Division: Ubisoft richtet Public Test Server ein

Mithilfe eines Public Test Servers und der Unterstützung der Spieler sollen die Bugs im Shooter-Titel The Division ausgemerzt werden. Starten wird das Ganze am kommenden Montag. Hier erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt, um die neuen Updates und Patches für den Titel noch vor ihrem Release zu testen.

Ubisoft will ein bisschen am Tom Clancy-Game schrauben und zählt dabei auf die Hilfe der Fans. Indem ihr auf dem Public Test Server etwaiige Updates und Patches auf Herz und Nieren prüft und den Entwicklern Rückmeldung gebt, soll das Spielerlebnis für alle verbessert werden. Nachdem sich unzählige Spieler über die Vielzahl an Glitches im Spiel beschwert hatten, wurden die Probleme jetzt in Angriff genommen. Jetzt habt ihr selbst die Chance zu überprüfen, ob die Patches, die da kommen sollen, auch was taugen oder ob noch mehr nachgebessert werde muss.

So könnt ihr mitmachen

Jeder, der eine PC-Version von The Division vorweisen kann, kann sich auch an den Public Test Servern beteiligen. Es spielt dabei absolut keine Rolle, ob ihr euch den Titel über Steam oder über Uplay geholt habt. Da ihr trotzdem nochmal eine separate Version des Spiels runterladen müsst, solltet ihr aber sicherstellen, dass auch genug Platz auf eurem Rechner vorhanden ist. Konsoleros müssen dagegen auf das fertige Endprodukt warten.

Euren Fortschritt auf dem Test Server könnt ihr zwar nicht behalten, aber immerhin dürftet ihr euren Standard-Charakter aus eurer normalen Version problemlos einsetzen können. Da die eingebrachten Patches und Updates allesamt noch work in progress sind, müssen sich Tester natürlich entsprechend auf Bugs und Crashes einstellen. Auch Features wie Ortung könnten fehlen oder laufen zumindest nicht fehlerfrei. Ubisoft betont, dass es hierbei nicht darum geht, dass Spiel gemütlich zu zocken, sondern aktiv an den Verbesserungen mitzuwirken. Auch auf ein NDA hat Ubisoft getrost verzichtet.

Bisher ist noch kein festes Ablaufdatum dieser Testphase angegeben. „Wir werden die PTS so lange wie nötig offen halten, um so viel Feedback wie möglich zu bekommen. Sobald wir dann genug Feedback haben, werden die PTS eben geschlossen und nur wieder geöffnet, wenn es etwas Neues zu Testen gibt.“

Bei euch schwebt noch die ein oder andere Frage im Raum? Dann schaut einfach mal ins UbiForum rein. Dort hat man ein FAQ für den PTS gepostet. Am Montag, den 26. September geht es dann los.