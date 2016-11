The Elder Scrolls Online: Erweitertes Free2Play-Wochenende gestartet!

Horizon: Zero Dawn – Neuer Trailer „Creating a new World“

Viele von euch freuen sich sicher sehnlichst auf den neuen Titel „Horizon: Zero Dawn“, welcher am 28. Februar für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Wer es kaum noch erwarten kann in die malerische Spielwelt einzutauchen, bekommt vom Art Director Jan-Bart van Beek einen Einblick in weitere Spielgebiete. Horizon: Zero Dawn - Art Director gewährt euch einen Blick hinter die Kulissen Die Welt von Horizon: Zero Dawn ist viel komplexer als gedacht. Der neuste Trailer des Open-World-T