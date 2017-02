The Elder Scrolls Online: „Morrowind“ angekündigt

The Elder Scrolls Anthology: Exklusiv für PC

Gute Nachricht für alle Elder Scrolls-Fans und diejenigen, die es noch werden wollen: Bethesda hat offiziell angekündigt, dass die The Elder Scrolls Anthology Collection erscheinen wird. Schlechte Nachricht für alle Konsoleros: Leider nur exklusiv für PC. Das besondere an Anthology Collections ist, dass alle Spiele einer Serie in einer schönen Box vereint werden. So auch bei der Elder Scrolls Serie. Hier der imposante Inhalt inklusive allen AddOns: - The Elder Scrolls Anthology - 1. The Elder Scrolls Arena 2. The Elder Scrolls II: Daggerfall 3. The Elder Scrolls III: Morrowind- Tribunal - Bloddmoon 4. The Elder Scrolls IV: Oblivion- Knights of the Nine - Shivering Isles 5. The Elder Scrolls V: Skyrim- Dawnguard - Heartfire - Dragonborn Und falls euch das noch nicht reic