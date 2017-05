The Elder Scrolls Online: Morrowind: Neuer Trailer zum DLC

Entwickler Bethesda hat nun einen neuen Trailer für ihr Update The Elder Scrolls Online: Morrowind veröffentlicht.

Im bald erscheinenden DLC werden die Spieler die Möglichkeit haben, die schönsten Orte von The Elder Scrolls III: Morrowind erneut zu besuchen. Neben der bereits bekannten neuen Klasse, dem Hüter, sind nun auch weitere Story-Details veröffentlicht worden. Die Geschichte spielt knapp 700 Jahre vor den Geschehnissen des rund 15 Jahre alten Rollenspielklassikers und Bethesda versichert zudem, dass die Spieler selbst entscheiden können ob sie als alleiniger Heilsbringer oder als Teil einer Gruppe die Insel Vvardenfell vor einer großen Bedrohung retten. Dabei sollen zahlreiche vom Spieler selbst getroffene Entscheidungen die Geschichte beeinflussen. The Elder Scrolls: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

The Elder Scrolls Online: Morrowind – Ein neues Kapitel auf Vvardenfell