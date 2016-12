The Elder Scrolls Online – Neues umfangreiches Update geplant!

The Elder Scrolls Online – Neues Umfangreiches Update ab Februar!

Das nächste große “The Elder Scrolls Online“- Update steht bevor. Zur Freude der Fans ist dieses bereits für Februar 2017 geplant. Das kostenlose Update bringt den RPG-Fans eigene Häuser und Einrichtungen. Es gibt ab dem Update 40 einzigartige Häuser, aus denen ihr euch eines als Haus-Basis wählen könnt. Einrichten könnt ihr eure eigene Bude mit rund 2000 Möbeln und Dekorationen. Darüber hianaus bietet euch TESO die Möglichkeit, euer Haus einzigartig und individuell zu gestalten. Damit wir uns von dem neuen Update ein Bild machen können, gaben uns die Pusblisher Bethesda Softworks und ZeniMax Online Studios noch einen Trailer mit auf den Weg, welcher unter diesen Zeilen angesiedelt ist.

Ihre Reise zum eigenen Heim beginnt mit einer Tutorial-Quest, die euch einen Wohnraum in einem Gasthaus verschafft. Je nach gewählter Rasse bei TESO könnt ihr eine, aus einer Reihe angebotener Wohnungen auswählen, welche die Grundlage für euer Heim bietet. Fast jedes Haus ist in allen Rassen erhältlich, jedoch gibt es manche Wohnungen auch nur bei einer bestimmten Rasse. Die klassischen Wohnungen reichen jedoch von „Gemütlichem Baumhaus“,über „charmante Villa in Malabal Tor“ bis hin zu „Herrenhaus in The Rift“ . Jedoch sind kaiserliche Häuser nur für Besitzer der kaiserlichen Ausgabe verfügbar.

Kontogebundenes Wohnparadies

Und das Beste? Eure Häuser sind kontogebunden, heißt im Klartext: Jeder euer Charaktere kann jedes Haus betreten und ihr könnt so viele Häuser kaufen wie ihr wollt. Wer sich nun fragt, ob er für die Häuser und das Mobiliar Kronen kaufen muss, kann beruhigt sein: Die meisten Häuser sind für Gold zu haben. Das „Super-Fancy“-Mobiliar ist zwar auch für Kronen zu haben, aber ihr könnt dieses wohl auch selbst craften. Nachdem das Update veröffentlicht wird, soll das Mobiliar und die Menge der Häuser kontinuierlich erweitert werden. Die neuen Häuser werden aber nur für Kronen erhältlich sein.