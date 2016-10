The Elder Scrolls Online: One Tamriel Launch Trailer erschienen

Das Update 12 von The Elder Scrolls Online ist jetzt verfügbar und darin enthalten ist „One Tamriel„, ein Feature das es ermöglicht, dass Spieler unterschiedlicher Level in der gleichen Umgebung miteinander spielen können. Hier der Trailer:

Dieses vollständig kostenlose Update gewährt euch mehr Möglichkeiten als je zuvor. Ob ihr ein gestählter Veteran der Wildnis seid oder ein neuer Kundschafter auf der Suche nach seinem Glück: „One Tamriel“ bringt euch alle zusammen. Diese neue, auf eurer Stufe skalierende Umgebung ermöglicht es euch, jederzeit mit jedem und überall Abenteuer zu bestehen.



Jetzt werdet ihr die Chance haben, jeden Teil der Welt zu erkunden, gleich wenn ihr aus dem Tutorium raus seid! Diese Mechanik schafft eine wahrlich offene Welt für alle Charaktere, ganz unabhängig davon, wie lange ihr schon spielt oder welche Allianz ihr gewählt habt. Die Stufe eures Charakters skaliert auf die Zone, in der ihr euch auf Abenteuerreise begebt. Diese Freiheit macht von jeher das The Elder Scrolls-Franchise aus.

Und es kommt noch besser: „One Tamriel“ ist in Update 12 enthalten und birgt keine Kosten für ESO-Spieler. Zur Feier der Veröffentlichung von „One Tamriel“ und Update 12 auf PC und Mac könnt ihr mit diesem Video schon einmal einen Blick darauf erhaschen, was euch erwartet.