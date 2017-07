The Escapists 2: Erscheint am 22.August 2017

Der Nachfolger von The Escapists kommt nächsten Monat

Die Entwickler von Team17 haben nun ein konkreten Termin für die Veröffentlichung von The Escapists 2. Während des ersten Teils in dem strategisch seine Werkzeuge vor den Wachen verstecken musste und neben dem Gefängnisalltag einen Fluchtweg gesucht hat. Gibt es nun endlich einen Nachfolger. Dieser bietet was man sich sogar schon im ersten Teil erwünscht hätte. Einen Multiplayer Modus für bis zu 4 Spieler. Das Spiel entführt uns, viel eher buchtet es uns wieder ein, in verschiedene Gefängnisse mit verschiedenen Schwierigskeitsstufen. Trotz das wir jetzt mit anderen Spielern zusammenarbeiten können wird das Spiel nicht leichter.

Wer jetzt schon Vorbestellt bekommt ein zusätzliches Gefängnis gratis. The Glourios Regime. In der Beschreibung heißt es:

The Glorious Regime entkommt niemand – Spieler müssen aus einem geheimen Gefängnis tief im Dschungel fliehen. Dazu brauchen sie das nötige Durchsetzungsvermögen und ein gutes Gespür dafür, den äußerst pflichtbewussten Wachen aus dem Weg zu gehen sowie der Überwachung auf dem Weg in die Freiheit zu entkommen.

Indes fragen sich die Nintendo Spieler ob auch sie in den Genuss kommen werden von diesem pixelig, schönen Spiel. ein Ankündigungstermin für das Spiel ist leider noch nicht gegeben. Sicher ist, dass wir das Ausbruchs spiel auf der Playstation 4, der Xbox One und dem PC erwarten dürfen um uns wieder einen gut organisierten Abgang hinzulegen.

Ein Trailer zum Multiplayer Modus

In diesem sehen wir, dass wir Online, wie Offline mit bis zu Vier Spielern unseren Ausbruch planen können. Das Beitreten des Spiels ist durch ein „drop-in-/drop-out“ System möglich. Welches einen schnellen und unkomplizierten Multiplayer bieten wird. Wir haben viele verschiedene Anpassungsmöglichkeiten gegenüber dem ersten Teil, was den Insassen hinter Schwedischen Gardinen, mehr Individualität verleihene wird.

The Escapists 2 wird am 22.August.2017 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein.