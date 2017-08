The Evil Within 2: Entwickler geben neue Infos

Auf der diesjährigen E3 hat Bethesda Softworks einen neuen Eintrag in die The Evil Within Reihe angekündigt. Der zukünftige zweite Teil soll in vielen Hinsichten besser werden als sein Vorgänger. Vor allem auf ein individuelles Vorgehen, welches euch eine Menge spielerische Freiheiten bieten soll, legt der Entwickler großen Wert.

Spielt so wie ihr wollt

Die Spieleschmiede Tango Gameworks, welche von Resident Evil Urgestein Shinji Mikami gegründet wurde, hat auf dem offiziellen Blog von Bethesda neue Informationen zum kommenden The Evil Within 2 angegeben. Hier wird vor allem beschrieben, dass man dem Spieler mehr Freiheiten geben möchte und man Situationen auf vielen verschiedenen Arten lösen können wird. So könnt ihr beispielsweise Fallen stellen und die Gegner hineinlocken, oder euch vorbeischleichen. Die neuen Möglichkeiten werden vor allem durch die nun freiere Spielwelt ermöglicht, welche euch immer mehrere Wege zum Ziel anbieten soll. Im Vergleich zum doch schon sehr linearen Vorgänger klingt dies nach einer guten Verbesserung.

Crafting und Customization

Dieser individuelle Ansatz wird durch das Herstellen von Waffen und anderen nützlichen Gegenständen intensiviert. Neben beispielsweise Gegenstände zur Heilung kann man nun auch Munition herstellen. Falls ihr also öfters zur Waffe greifen und weniger schleichen wollt, könnt ihr eure Ressourcen nun auch hierfür ausgeben. Zudem ist es weiterhin möglich, alle Waffen die man im Verlauf des Spiels findet zu Verbessern und Anzupassen. Auch Protagonist Sebastian selbst könnt ihr verstärken. Tango Gameworks gab hierfür fünf Hauptattribute bekannt, welche allesamt unterschiedlichen Einfluss auf eure Spielweise nehmen.

Hier einige (aber definitiv noch nicht alle) Beispiele für Verbesserungen für Sebastian: Gesundheit – Wenn ihr grünes Gel in den Gesundheitsbaum steckt, habt ihr die Chance, einen ansonsten tödlichen Angriff zu überleben. In diesem Baum lässt sich auch Sebastians Lebensanzeige ausbauen. List – Der Listbaum sorgt nicht nur für erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit in geduckter Haltung, sondern erlaubt auch Schleichangriffe um die Ecke, während ihr euch in Deckung befindet. Kampf – Euer Sebastian ist eher ein rauer Draufgänger? Der Kampfbaum versorgt euch mit passenden Verbesserungen wie mehr Schaden mit Nahkampfangriffen oder geringerer Rückstoß beim Schießen. Heilung – Der Heilungsbaum ist das Richtige für Spieler, die sich um die Lebenserwartung ihres Helden sorgen. Ihr könnt zum Beispiel Sebastians Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod schneller regenerieren lassen. Oder wie wär’s mit der Möglichkeit, automatisch eine Spritze zu verwenden, wenn er tödlichen Schaden erleidet? Athletik – Flinke Sebastians werden in diesem Baum fündig. Hier könnt ihr die Ausdaueranzeige ausbauen oder die Möglichkeit freischalten, bestimmten gegnerischen Angriffen automatisch auszuweichen.

Erst Denken, dann schießen

Trotz den verschiedenen Optionen bleibt The Evil Within 2 noch immer ein Survival Horror Spiel. Wer wild in die Mengen ballert kommt nicht weit. Ihr könnt euch zwar auf alle Gefahren vorbereiten, ein unüberwindbarer Panzer seid ihr aber noch lange nicht. Ganz im Stile der Klassiker des Genres ist ein überlegtes Vorgehen unabdingbar wenn ihr nicht als Mahlzeit für die Zombies herhalten wollt. Neben dem Blogeintrag wurde noch ein Video veröffentlicht, welches euch einige Spielfunktionen erklärt:

Freut ihr euch auf The Evil Within 2? Falls ihr noch gar nichts mit der Serie zu tun hattet, könnt ihr euch gerne unseren Test zum Erstling durchlesen.