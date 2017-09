The Evil Within 2: Neuer Trailer zeigt „den Wärter“

Der Wärter der Alpträume

The Evil Within 2 wird uns am Freitag, den 13. Oktober wieder in die Rolle von Sebastian Castellanos versetzen. Einen Vorgeschmack auf die kommenden Ereignisse und einen neuen Feind erhalten wir in einem kleinen Gameplay-Ausschnitt.

Bald geht die Geschichte um Sebastian Castellanos weiter. Der erste Teil begeisterte viele Spieler durch ein völlig abgedrehtes und angsterfüllendes Gameplay. Im neuen Trailer begegnet unser Held einem neuen Feind. Über diesen heißt es:

Die Lunge brennt, ihr ringt nach Luft. Grelles Lachen und das schrille Surren einer Kreissäge dringen in euer Ohr, während ihr auf die Tür am Ende des Ganges zuhechtet. Seid ihr mutig genug, hinter euch zu schauen? Dann werden eure Augen ein Amalgam aus Körperteilen erblicken, denn der Wärter ist euch dicht auf den Fersen

Lauf, Castellanos, lauf

Okay, das klingt schon sehr krass. Aber wenn ihr dieses Ungetüm einmal seht, versteht ihr, was damit gemeint ist. Zudem sehen wir ein wenig was von Gameplay an sich. Verdrehter und merkwürdiger kann kaum ein Spiel ausfallen. Eine große Halle voller Leichen, Merkwürdige Symbole und, äh, ein Fotograf? Ja, The Evil Within 2 wird definitiv nichts für Menschen mit einem schwachen Nervenkostüm. Aber bevor wir auch noch die letzte Überraschung vorwegnehmen. Hier ist der Trailer:

