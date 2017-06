The Evil Within 2: Offizieller Trailer und Release auf E3 bekannt gegeben

Klotzen statt kleckern heißt die Divise auf der E3 2017 in Los Angeles. Gefühlt wurden noch nie so viele Highlights auf einmal angekündigt und es immer noch weiter. Bethesda Softworks hat den nächsten Kracher mit The Evil Within 2 offenbart.

In der Rolle des Detectives Sebastian Castellanos bekommt ihr die Chance, eure Tochter zu retten. Dafür müsst ihr aber in eine Welt voller Alpträume und erschreckende Gefahren abtauchen, die sich immer mehr um euch zuzieht. Das ist eure Möglichkeit auf Erlösung. Der einzige Weg heraus aus dieser Hölle, ist, wenn ihr euch hinein wagt.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, 13. Oktober 2017 für den PC, die Xbox One und PlayStation 4.