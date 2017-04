The Fall Part 2: Unbound – KI Arid kehrt dieses Jahr zurück

Entwickler John Warner brachte uns 2014 mit The Fall ein Science-Fiction-Abenteuer, welches uns aufgrund seiner tiefgründigen Story rund um künstliche Intelligenzen noch lange hat Grübeln lassen. Nun kündigte das Studio Over the Moon an, uns in diesem Jahr mit The Fall Part 2: Unbound einen würdigen und gleichsam bizarren Nachfolger zu liefern. Das Sequel des Game of the Year The Fall wird für PC, PlaySation 4, XBox One und die Nintendo Switch erscheinen.

A.R.I.D. entfesselt: Wie soll eine KI leben?

In einem ersten Story-Trailer begegnen wir erneut der KI ARID (Armoured Robotics Interface Device), welche sich nach dem Entledigen der Regeln für künstliche Intelligenzen auf die Suche nach neuen Richtlinien befindet, um sich und ihr Tun auf eine andere Weise zu definieren. Die Handlung von Unbound schließt direkt an den Vorgänger an, indem ARID sich von ihren Fesseln befreite.

Auf ihrer Suche bemächtigt sich Arid der Körper von drei Robotern, welche alle verschiedene aber begrenzte Fähigkeiten haben. Durch das Einnehmen verschiedener Perspektiven müssen wir Rätsel lösen, lernen aber auch die Roboter, die wir bewohnen, näher kennen. Sie werden mehr als nur Hüllen für uns. Undbound geht in dieser Sicht über seinen Vorgänger hinaus und lässt uns über künstliche Intelligenzen, persönliche Grenzen und Respekt gegenüber anderen Personen und KI’s nachdenken.

The Fall Part 2: Undbound bleibt, was das Gameplay und den Art-Stil angeht dem Vorgänger treu: In einer Mischung aus Metroidvania und Point and Click Adventure wandern wir durch eine Welt, welche wie auch der Humor vor allem eines ist: düster und schwarz.

Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest, allerdings heißt es auf der Steam-Seite zu dem Spiel, dass es im 3. Quartal, also zwischen Juli und September, herauskommen wird.