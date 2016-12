Weitere Details zum kommenden Update 1.10 von „The King of Fighters XIV“ wurden von den Verantwortlichen von Deep Silver und SNK veröffentlicht. Auch ein weiteres kostenloses Kostüm wird es geben.

Frische Zusatzinhalte kommen mit dem nächsten Patch, so verraten es die zuständigen Entwickler. Diese Ergänzungen werden im Rahmen des Weihnachtsspecials implementiert, welches neue Kostüme und PS4-Themes rund um Athena Asamiya als Auswahl beinhaltet.

The King of Fighters XIV: Termin für Patch 1.10 und Gratis-Kostüme erschienen

Die neuen Kleidungsstücke, die durch das Update in „The King of Fighters XIV“ erhältlich sein werden, basieren auf Athenas ikonischem Aussehen aus „The King of Fighters ´98“. Passend zur Weihnachtszeit werden auch die Themes sein. Diese tragen die Namen „Santa Girls“ und „Athena All Stars“. Erhältlich ist dieses Update mit dem Kostüm DLC bis zum 22.Januar 2017 und ist für alle Spieler kostenfrei.

In wenigen Wochen verbessert sich die Grafik

Der kommende Patch 1.10 wird laut den Entwicklern am 11. Januar 2017 herunterladbar sein. Dieser soll in erster Linie die Grafik des Spiels verbessern. In „The King of Fighters XIV“ werden die Shader und die Beleuchtung aufgewertet, welches die Gesamtgrafik deutlich verbessern soll. Auch die Farbvariationen sollen von 4 auf 6 erhöht werden.

Es wurde darüber hinaus mitgeteilt, dass es eine weitere Demoversion geben wird, bei denen die Veränderungen vorab präsentiert werden. Diese wird ebenfalls am Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Des Weiteren wurde ein Trailer veröffentlicht, welcher euch die neuen Kleidungsstücke zeigt und passend zur Weihnachtszeit gestaltet wurde.

Was haltet ihr davon? Und welches ist euer Lieblings Kostüm in „The King of Fighters XIV“?