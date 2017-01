The Last Guardian – Jetzt ergibt die Reise durch die Ruinen Sinn

Wer Last Guardian gespielt hat, dem fällt auf, dass das Spiel in einem kraterähnlichen Gebiet spielt, welches im Spiel als Tal empfunden wird. Das „Nest“ ist mit geheimnisvollen, bröckelnden Ruinen gefüllt, deren Anordnung auf den ersten Blick keinen wirklichen Zweck hat – obwohl wohl jeder seine Theorien dazu geschaffen hat.

The Last Guardian – Unglaubliche Architektur und Puzzle-Adventure

Doch diese Art der Spielumgebung ist extrem wichtig für „The Last Guardian“. Denn im Endeffekt ist es ein kleines Puzzle-Spiel, in dem ihr durch die Umgebung lauft und versucht, aus den Ruinen zu entkommen. Fast alle Aufgaben, die ihr zu Gesicht bekommt, befassen sich damit, herauszufinden wie man an das nächste kleine Ziel kommt, wie ihr Hindernisse umgeht und Rätsel löst.

The Last Guardian führt Rätsel-Adventure und die damit verbundene Architektur zusammen, welche in der realen Welt nicht möglich wäre. Doch gerade die etwas unrealistische Architektur unterstreicht die fantastische Geschichte hinter The Last Guardian. Aber trotz alledem kann man das Nest auf dem Bild erkennen und eure ganze Reise ergibt plötzlich Sinn.

Ziemlich spät im Spiel könnt ihr das ganze Nest und die Ruinen darin sehen. Der Redditor CandykillerArt zeigt euch auf diesem verbesserten Bild die Bereiche auf, die ihr während eurer Reise besucht habt. Iyraa3 beschriftete die Karte. Auf diese Weise ist es leichter zu erkennen, welches Gebiet welcher Szene im Spiel entspricht.

Die komplette Map sieht jetzt fast noch komplizierter aus, jedoch könnt ihr euch einen Überblick darüber verschaffen, welche Reise ihr zusammen mit Trico erlebt habt. Für alle Fans des Spiels ist das sicher einen Blick wert!