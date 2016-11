The Last Guardian – Neues Gameplay-Video aufgetaucht

The Last Guardian – Gut Ding will Weile haben

Bald wird das Langzeitprojekt „The Last Guardian“ auch hierzulande erhältlich sein. Als die Entwicklung des Fantasy- Abenteuers im Jahr 2007 startete, hätte die Belegschaft von Sony und das Team von Gendesign nie daran gedacht, dass das Spiel mehr als 9 Jahre brauchen würde, um fertiggestellt zu werden.

Vor einigen Wochen gab Sony bekannt, dass die Arbeiten endlich abgeschlossen sind und der Titel am 6. Dezember schließlich für die PS4 veröffentlicht wird.

Mit einem neuen Gameplay-Video wollen die Entwickler noch einmal auf den baldigen Release aufmerksam machen. Der verantwortliche Director „Fumito Ueda“ ließ vor kurzem einige Worte von sich hören. Er berichtete unter anderem, dass man zwischenzeitlich davon ausging, dass Sony das Projekt komplett einstellt. Oftmals hat es Zeiten gegeben, in denen weder News noch Updates zu dem Projekt erschienen und das war für viele, die sich auf den Titel freuten, ernüchternd.

Doch als auf der PlayStation 3 „Shadow of the Colossus HD“ und „Ico“ herauskamen und viel positives Feedback gegeben wurde, hatte das Entwicklerteam neue Motivation, an dem Titel „The Last Guardian“ weiterzuarbeiten.

Ueda selbst äußerte sich auch schön öfter zu „The Last Guardian“. Er sprach unter anderem seine persönlichen Inspirationen an, welche er mit ins Spiel einfließen ließ:

Trico ist ein Hybrid, eine Mischung aus einer Katze, einem Hund, einem Vogel und anderen Tieren. Vielleicht repräsentiert er ein Leitmotiv. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem es mehrere Tiere gab. Meine Erfahrungen mit ihnen sind großartige Erinnerungen, die mir geblieben sind. Bei der Erschaffung von Trico musste ich keine besondere Recherche betreiben, da er ein Wesen ist, welches offensichtlich nicht existiert. Aber er basiert wirklich auf meinen Kindheitserinnerungen: Die Art, wie ich mit den Tieren interagiert habe; die Art, wie sie auf mich reagiert haben. (…) Es gibt ein paar Spiele, die mir die Augen geöffnet haben und mich im hohen Maße beeinflusst haben. Prince of Persia ist eines davon, und Another World. Das mag vielleicht überraschend sein, aber auch Virtua Fighter gehört dazu… was sie alle gemeinsam haben, ist die Komplexität der Animation. Ich bin auf der Suche nach neuen Möglichkeiten mit denen Animation helfen kann, Charakteren Leben einzuhauchen – das ist ein Element, das für mich immer spannend sein wird.

Passend zum kommenden Release, wurde ein neues Gameplay- Video veröffentlicht, welches euch mit auf die Reise nimmt. In dem 30 minütigem Video bekommt ihr einen schönen Einblick in das Spielprinzip und die liebevoll gestaltete Welt, in der das Fantasy-Abenteuer spielt.

Wie lange freut ihr euch schon auf „The Last Guardian“?

Quelle: 4players