The Last of Us 2: Ashley Johnson und Troy Baker im Studio

Wie man nun von Ashley Johnson aus einem Twitter-Posting erfahren konnte, befindet sie sich zusammen mit dem Team von Naughty Dog in Los Angeles um an The Last of Us 2 zu arbeiten. Natürlich ist auch Troy Baker mit am Start um die Szenen einzuspielen. Die Bildunterschirft lautet: „Zurück in Los Angeles. Nehmen ein Videospiel auf. Ich glaube darin kommen Zombies vor.“

Back in LA, shooting some video game. I think it has zombies in it. pic.twitter.com/bGC8MvfSB8 — Ashley Johnson (@TheVulcanSalute) April 14, 2017

Was den Erscheinungstermin des Spiels angeht müssen wir uns alle jedoch noch ziemlich gedulden, denn es wird nicht vor Ende 2018 mit dem Erscheinen von The Last of Us 2 gerechnet.