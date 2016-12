The Last of Us Part II: Survival-Kracher endlich bestätigt – Naughty Dog präsentiert Ankündigungs-Trailer

Ellie räumt wieder auf. Im Rahmen der Playstation Experience 2016 wurde endlich die langerwartete Fortsetzung des über alle Maßen erfolgreichen The Last of Us bestätigt. Das Action-Adventure mit Horrorelementen wird keinen alternativen Titel erhalten, sondern hört auf den schlichten Namen The Last of Us Part II. Um die Ankündigung gebührend zu feiern, hat Naughty Dog direkt einen stimmungsvollen Trailer präsentiert.

The Last of Us Part II: Das wortkarge Duo kehrt zurück

Dass auf der Playstation Experience in Anaheim so einige Ankündigungen auf uns warten würden, war uns von vornherein klar. Mit dem atmosphärischen Genremix rund um Ellie und Joel hatten wir allerdings trotz der langjährigen Spekulationen nicht mehr gerechnet. Nach der Ankündigung eines DLC für Uncharted 4 folgte ohne Umschweife die Bestätigung, dass sich The Last of Us Part II ab sofort in der Entwicklung befinde. Der Nachfolger könnte also noch weit vor der geplanten Filmadaption des ersten Teils das Licht der Welt erblicken.

I’m gonna find and I’m gonna kill every last one of them.

Frei nach Liam Neeson gibt sich Ellie im Ankündigungs-Trailer genauso wie man sie zum Ende von The Last of Us verlassen hat: Hart, unnachgiebig und rachsüchtig. Joel ist natürlich auch mit von der Partie und versucht ein letztes Mal die Stimme der Vernunft in sich sprechen zu lassen, bevor Ellie ihr Vorhaben äußert. Als abschließend das geniale The Last of Us-Theme von Gustavo Santaolalla für lediglich zwei Sekunden eingespielt wird, ist es um uns geschehen. Wir sind gehyped.

In einem Interview auf dem offiziellen Playstation Blog hat Neil Druckman, Creative Director bei Naughty Dog, inzwischen bestätigt, dass sich auch im zweiten Teil alles um die beiden Überlebenden dreht und der Trailer nicht nur als abschließende Bemerkung zu The Last of Us zu verstehen ist. Darüber hinaus werden wir in Part II in die Rolle von Ellie schlüpfen und uns mit mordsmäßiger Wut um die „Toten“ kümmern.

We knew that it needed to be a story worth telling and, perhaps more importantly, a story worthy of Joel and Ellie. After spending years on different ideas (and almost giving up), we finally uncovered a story that felt special—a story that evolved into an epic journey.

The Last of Us Part II: Das kreative Duo wird vermisst

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Welt von The Last of Us Part II genauso gut anfühlen wird wie im ersten Teil und ob die packende Geschichte um die beiden gezeichneten Protagonisten die selbste Atmosphäre und Spannung vermitteln kann. Druckman lässt darüber hinaus verlauten, dass das Projekt erst am Anfang stehe und ein Release noch in weiter Ferne liege. Das ganze Interview könnt ihr euch hier durchlesen.

Traurig stimmt uns die Meldung, dass der Co-Director von The Last of Us und Uncharted 4: A Tief’s End, Bruce Straley, nicht an der Entwicklung von Part II teilnehmen wird. Einer der hellen Köpfe hinter der Welt von The Last of Us gönnt sich eine einjährige Kreativpause, fällt für den Nachfolger also aus. Neil Druckman, der ebenfalls am Debut-Titel der Reihe mitgearbeitet hatte, wird nun allein die Rolle des Directors ausfüllen müssen.