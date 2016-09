The Last of Us: Naughty Dog feiert den Outbreak Day

Der Ausbruch der Cordyceps-Pilze hatte gestern seinen Jahrestag, das gilt zumindest für die Bewohner der Welt von The Last of Us. Die kämpfen jetzt seit gut drei Jahren ums nackte Überleben. Um diesen Tag zu „feiern“, gibt es natürlich wieder Angebote im PSN-Store.

Nun gut, „feiern“ ist vielleicht nicht gerade das passendste Wort, wenn man das Schicksal der Menschheit bedenkt, die durch den gefährlichen Cordyceps-Pilz bedroht ist. Während der 26. September für sie der Tag ist, an dem alles den Bach runter ging, ist es für uns und auch Naughty Dog ein Tag für… Sonderangebote! Auch dieses Jahr bietet der Publisher im PSN-Store einige Rabatte an, und wer schnell war, hat sich ein limitiertes Sammlerstück gesichert.

Rabatte auf Spiel und DLCs

Im Rahmen des Outbreak Days bietet euch Naughty Dog ein paar nette Rabatte fürs Franchise an. So könnt ihr euch zum Beispiel den Standalone DLC Left Behind für 4,99 Euro, statt 9,99 Euro sichern, falls der in eurer Sammlung noch fehlen sollte. Auch das dynamisches Design für eure PS4 haben die Macher mit einem 50%-Rabatt versehen. Für knapp einen Euro könnt ihr eurer PS4 also einen neuen Touch geben und euch von Gustavo Santaolallas sanften Melodien umspielen lassen. So würde das Ganze dann aussehen:

Allerdings kann man nicht umhin, ein wenig die Stirn zu runzeln, denn irgendwie fühlen wir uns bei den Angeboten ein wenig benachteiligt. Auf dem US-Blog von PlayStation wird unten vermerkt, dass die Angebote und ihre Verfügbarkeit je nach Region variieren, trotzdem hätten wir uns gewünscht, dass zumindest das Hauptspiel an sich weltweit rabattiert wird. Während sich in Amerika die Fans des postapokalyptischen Abenteuers über einen Preis von gerade mal 9,99 US-Dollar für die PS4 Remaster-Version freuen können, starrt uns der altbekannte Preis von 44,99 Euro entgegen. Noch immer ein Preis, den wir für so einen genialen Titel gerne bezahlen, aber irgendwie ärgert man sich doch ein bisschen.

Limitiertes The Last of Us Poster

Das Poster ist – war ja nicht anders zu erwarten – leider schon komplett vergriffen. In Anbetracht der gewaltigen Fanbase und der begrenzten Anzahl von nur 50 Stück, hätte man direkt zu Beginn des Verkaufs in den Startlöchern stehen müssen. Aber wir können es uns ja trotzdem anschauen und uns am Design erfreuen. Die Illustration stammt aus der Feder von Kevin Tong und jedes Exemplar ist vom Künstler sowohl nummeriert als auch handsigniert. War zufälligerweise einer von euch schnell genug und konnte sich tatsächlich eines dieser Poster sichern? Falls ja, dann sind wir ganz offiziell neidisch.

Die Rabatte im PSN-Store gelten noch bis zum 1. Oktober. Also schaut bei Bedarf rein, vielleicht findet sich ja was Schönes für euch!