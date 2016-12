Nach den Game Awards 2016 war deutlich zu erkennen, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nicht nur für die Nintendo Switch, sondern auch für die Wii U erscheinen würde. Doch jetzt sind Gerüchte aufgetaucht, die dies wiederlegen.

Zum Leiden der Fans gab Nintendo vor wenigen Monaten bekannt, dass dieses Jahr kein neuer „The Legend of Zelda“-Teil erscheinen wird. Dahingegen teil Nintendo mit, dass das neue Fantasy-Adventure im kommenden Jahr veröffentlicht wird.

Auf den diesjährigen Game Awards zeigten die Entwickler von Nintendo erstmalig ihren neuen Zelda-Teil und auch erste Gameplay-Szenen. Im Trailer war unter anderem am Ende zu sehen, für welche Konsolen dieser Teil letztendlich zu erhalten sein wird. Überraschenderweise wurde auch die Wii U-Version beworben. Aber durch die neusten Gerüchte könnte sich diese Version in Staub auflösen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Doch keine Wii U-Version?

Das Gerücht kam aufgrund eines japanischen Blogs auf. Dieser soll heute wohl in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Führungsetage dazu entschlossen hat, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nicht als Wii U-Version rauszubringen. Die Entscheidung soll aufgrund von technischer Begebenheiten getroffen worden sein. Sie sollten jedoch nicht allein Ausschlag gegeben haben. Auch viele der vorbestellten Wii U-Versionen von „The Legend of Zelda: Breath of Wild“ sollen zurückgezogen worden sein, was möglicherweise zu Unsicherheit im Unternehmen führte.

Leider hat sich Nintendo zu diesem Gerücht noch nicht geäußert. Dennoch kann bei vielen führenden Händlern „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ noch vorbestellt werden. Daher solltet ihr mit den Vorbestellungen noch warten und hoffen, dass sich Nintendo zu dieser Sache äußert.

Was haltet ihr davon? Glaub ihr, dass an dem Gerücht zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ etwas dran ist?