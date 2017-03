The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Ganze Karte gezeigt

Dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Open-World Titel ist, dürfte bekannt sein. Jeden Tag erscheinen immer neue Videos und Informationen zum heiß erwarteten Titel. Jetzt ist die gesamte Map aufgetaucht und man kann sehen, wie groß die Welt wirklich ist. Man kann als Link seine Zeit in der Welt also mit viel Laufen, Gleiten, Klettern und Schwimmen verbringen.

Die Karte ist komplett ohne Beschriftungen, um Spoiler die Gebiete oder gar die Story betreffend zu vermeiden, ab morgen dürfen wir euch mehr verraten. In der Mitte seht ihr Central Hyrule. Am 03.03. erscheint der Titel für die Nintendo Switch und die Wii U. Unseren ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr euch in einem ‚Angespielt‘ angucken.