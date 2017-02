The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Goldstatus erreicht

Hurra Hurra „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ hat endlich den legendären Goldstatus erreicht. Na ihr wisst schon, Goldstatus eben. Für alle, die es nicht wissen: Der Status beschreibt den Entwicklungsstand des Spiels. Sobald ein Spiel den Goldstatus erreicht, ist die Entwicklung abgeschlossen und der Titel bereit, bei uns daheim durchgezockt zu werden.

Breath of the Wild – Der Titel, der auf der Wii-U fehlte?

Nintendo, von denen man jetzt eine kurze Ankündigung und zumindest einen kleinen Freudentanz erwartet hätte, hielt sich bescheiden zurück. Wäre da nicht der gute alte, uns allen natürlich sehr bekannte, Yasuyuki Honne, von Entwicklerstudio Monolith Soft, der durch sein Tweet für diese Neuigkeit gesorgt hat, da gewesen. Monolith Soft ist das Entwicklerstudio hinter den Xenoblade-Spielen, das mit viel Erfahrung dem Team hinter Breath of the Wild unter die Arme gegriffen hat und zwar vor allem beim Kreieren der großen neuen Welt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte bei Fans wohl nicht gemischtere Gefühle auslösen. Einerseits pure Freude und Begeisterung, einen so viel versprechenden Zelda-Titel in Aussicht zu haben, andererseits aber auch Trauer und Enttäuschung, dass dieser Titel nicht bereits vor ein bis zwar Jahren auf der Wii-U erschien. Vielleicht aber auch besser so, denn den aktuellen Angaben von Nintendo nach zu urteilen, gehört die Wii- U zu ihren schlecht verkauftesten Konsolen. Schwer vorstellbar, ob The Legend of Zelda etwas daran geändert hätte.

Mit der Switch plant Nintendo ein weiteres Wii-U-Debakel zu verhindern. Durch regelmäßigeres erscheinen von First-Party Software sollen die Fans von Mario und Co. nicht mehr auf quälend langen Hungerstrecken liegen gelassen werden. Hoffentlich schafft die Switch es auch, sich genügend Third-Party Support zu sichern, denn ohne diesen wird Nintendo sich wieder in dieselbe Tretmühle wie mit der Wii-U begeben. Wie sieht’s bei euch aus? Hättet ihr Breath of the Wild schon damals gerne gehabt?