Während des Nintendo Treehouse Livestream wurde die Karte zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zeigt. Diese wird in der Master und Special Edition des Spiels enthalten sein. Diese Map verriet wohl einiges über die Hintergrund Geschichte des neusten Teils.

Viele Informationen zur Geschichte von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ sind bisher noch nicht bekannt. Erscheinen wird das Spiel passend zum Launch der Nintendo Switch und zudem auch gleichzeitig für die Nintendo Wii U erhältlich sein.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Hintergrund Geschichte von Fans geknackt?

Der Youtuber Zeltik begutachtete diese Rückseite der Karte ganz genau und stellt auf dieser die Sprache der Sheikah fest. Mit seiner Community zusammen übersetzen sie diese auf Japanisch und von Japanisch auf Englisch. Dadurch erfuhren sie vielleicht die Hintergrund Geschichte, welche vor 100 Jahren geschah und weshalb Link an diesem Ort aufwachte.

Der Text auf der Karte bedeutet:

„Hylianer erzählen sich Geschichten aus vergangen Zeiten weiter, in denen die verschieden Rassen zusammen in Harmonie lebten. Die blaue Aura des Sheikah-Stammes durchströmt das ganze Land und das harmonische Zusammenleben nahm seinen Lauf bis zu dem verheerenden Desaster. Der Held und die Prinzessin versuchten den Terror, welcher als Calamity Ganon bekannt war, zu versiegeln. Es wachten vier göttliche Bestien und eine mechanische Arme, die aus vier Richtungen kamen, versetzen das Volk und den König in Angst und Schrecken. Sie brachen die Kraft von Ganon und versiegelten ihn, doch die Sheikah wurden aus dem Land für immer verbannt.“

Durch die Hintergrundgeschichte, welche sich sehr interessant anhört, wird deutlich weshalb das Königreich in solch einem Zustand ist.

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erscheint am 3. März für die Nintendo Switch und für die Nintendo Wii U.

Was denkt ihr über die Hintergrundgeschichte von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“? Lasst uns eure Meinung da!