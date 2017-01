The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 720p im Tablet-Modus

Seit dem Event der Nintendo Switch und deren Spielen überschlagen sich die News. Auch zu dem Spiel „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ tauchen immer mehr neue Informationen auf. Nun ist auch die Auflösung des Spiels bekannt, welche eine kleine Besonderheit mit sich bringt.

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wird zum Launch der Nintendo Switch erscheinen. Am 3. März hat die Wartezeit endlich ein Ende. Kosten wird das Spiel zum Release rund 70€. Vor wenigen Tagen wurde auch schon die Dateigröße des Spiels bekannt gegeben. So wird Zelda mit fast 14 GB 40 % des Speicherplatzes der Switch einnehmen. Der 32 GB große internen Speicher der Konsole kann jedoch auch mit einer Mikro-SD Karte erweitert werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht in Full HD

Nintendo gab nun Information zur Auflösung des Spiels bekannt. Da es die Möglichkeit gibt entweder auf dem TV zu spielen oder auf der Switch selbst, wird es auch zwei verschiedene Auflösungen für Breath of The Wild geben.

Wenn die Switch sich in der Docking Station befindet, wird „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in 900p dargestellt. Sollte ihr das Spiel im Handheld-Modus spielen, also auf dem kleinen Bildschirm, bekommt ihr eine 720p Auflösung. Obwohl die Auflösung im Handheld-Modus schon niedriger ist, wird Zelda maximal mit 30 FPSdargestellt. Bei größeren und mehreren Effekten gleichzeitig, könte die FPS Anzahl so schnell auch in einen niedrigen Bereich rutschen.

Was haltet ihr von der recht niedrigen Auflösung von Breath of the Wild? Lasst uns eure Meinung da.