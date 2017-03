The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Guide für’s Kochen

Ach ja, das Kochen: Eines der neuen Kernfeatures von „Breath of the Wild“, das -wir müssen es zugeben- am Anfang ziemlich überfordernd sein kann. Wenn du aber erst mal die Vorzüge des Kochens kennst, willst du nichts mehr ungekocht lassen.

Die Basics

Für das Kochen benötigst du immer eine Feuerstelle mit einem Topf. Es gibt da auch einige Ausnahmen wie z.B. Äpfel, die kannst du auch ohne Topf rösten. Du musst sie lediglich ins Feuer werfen.

Mach dir selbst ein Feuer mit einem Feuerstein. Schmeiß ihn dafür vor die Feuerstelle und schlag dann mit einer eisernen Waffe drauf. Et voila: Feuer.

Jetzt zum Kochen selbst. Um zu kochen, musst du vor einer geeigneten Stelle in dein Inventar gehen und die Zutaten, die kochen möchtest, in deine Hand nehmen. Hast du sie in der Hand, verlässt du das Inventar und wirfst die Zutaten in den Topf. So wird gekocht.

„Kochen“ für Faule

Wenn du überhaupt keine Lust auf das Kochen hast, kannst du das auch direkt beim Erlegen der Tiere erledigen. Dafür musst du sie lediglich mit einer brennenden Waffe oder einer mit Feuereigenschaften bearbeiten. So erhältst du schnell und einfach gegrilltes Wild.

Falls du mal einen schnellen Kälteschutz brauchen solltest, geht das auch ganz flott. Nimm dein Fleisch in kalten Regionen in die Hand und lass es fallen. Nach kurzer Zeit ist es gefroren. Dann musst du es nur wieder aufheben, um es für später parat zu haben.

Rezepte für Anfänger

Zutaten: Steinsalz, Glutling o. Frostling, Edelwild

Jede Form von Fleisch kann hierbei verwendet werden, Effekte variieren dadurch natürlich. Das Rezept funktioniert auch ohne Steinsalz, jedoch hat man dann eine kürzere Wetterresistenz. Alternativ zum Frostling/ Glutling kann man auch das Frostkraut/ Glutkraut nehmen, die Mahlzeit füllt dann aber weniger Herzen auf.

Die Pilze bzw. Kräuter findet ihr oft in heißen oder kalten Regionen, in der Nähe des Vulkans oder beispielsweise beim Flugplatz.

Gesundheit regenerieren: „Maxi- Wildgemüse“

Zutaten: Maxi-Duran, Maxi-Trüffel, Maxi-Rübe, Hyrule Gras

Das Rezept ist nur ein kleines Beispiel, tob dich aus so viel du willst! Alles was im echten Leben halbwegs miteinander funktioniert, funktioniert auch im Spiel.

Angriff steigern: „Kraft- Obst mit Pilzen“

Zutaten: Schwertbanane, Schwertling

Klingt zwar nicht sehr lecker, ist aber effektiv bei Gegnern, die nicht so schnell sterben wollen. Der Schwertling ist eher schwer zu finden, da er überall da sein könnte, wo Bäume sind. Halte also immer schön die Augen offen. Die Schwertbananen hingegen bekommst du leichter, denn besiegte Yiga-Clan Mitglieder lassen sie immer fallen. Außerdem hast du die Gelegenheit, dir den riesigen Bananen-Vorrat im Versteck des Yiga-Clans unter die Nägel zu reißen.

Verteidigung steigern: „Abwehr Schmorfisch“

Zutaten: Steinsalz, Rüstgras, Rüstungsschnapper

Den Rüstungsschnapper findest du mit Glück im Wasser. Ebenso viel Glück benötigst du auch, wenn du das Rüstgras in freier Wildbahn finden willst. Auch hier gilt: Immer schön die Augen offenhalten!

Ausdauer steigern: „Fitness- Medizin“

Zutaten: Spurtkröte, Bokblin Horn, Bokblin Hauer

Alle Objekte kannst du direkt zu Beginn auf dem „Vergessenen Plateau“ finden. Die Bokblin Materialien bekommst du, indem du Bokblin platt machst. Die Spurtkröte findest du in der Nähe von Flüssen/ Seen oder in kleineren Teichen.

Geschwindigkeit steigern: „Spurt- Medizin“

Zutaten: Fitkröte, Bokblin Horn, Bokblin Hauer

Die Fundorte der Zutaten sind genau die gleichen wie bei der Fitness- Medizin.