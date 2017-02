The Legend of Zelda Breath of the Wild: Neues Gameplay-Video

Am 3. März wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild endlich für die Wii U sowie die Switch erscheinen. Um Fans schon einmal auf den sehnlichst erwarteten Titel einzustimmen, wurde jetzt ein neues Video mit ausführlichen Einsichten ins Gameplay veröffentlicht.

Vorfreude ist die schönste Freude

Etwa drei Wochen sind es noch bis zur Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Während wir die Tage zählen, gibt es nebenbei ständig neue Einsichten ins Konzept, Details und Aufnahmen zum Spiel. Bei Game Informer könnt ihr exklusive Inhalte aus dem kommenden Werk sehen.



Bereits am 8. Februar tauchten einige Trailer auf, die sich auf die Präsentation der Story, der Charaktere, der offenen Welt und des Gameplays konzentrierten. Nintendo will die Fans nicht enttäuschen und sieht Breath of the Wild auch als ein wichtiges Kaufargument für die seine kommende Konsole Switch an. Weitere Infos dazu findet ihr hier.