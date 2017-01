The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nimmt 40% des internen Speichers ein

Durch Switch Enthüllung wurde bekannt, dass die neue Konsole von Nintendo einen internen Speicher von 32 GB haben wird. Jedoch kann dieser mit MircoSD-Karten aufgestockt werden. Nun gab es neue Informationen, das „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ fast 40% dieses Speichers einnehmen. Doch keine Angst die Switch kann dank Speicherkarten erweitert werden.

Auf einem früheren Event wurde schon bekannt, dass 13,4GB auf der Switch frei sein müssen um ein Spiel zu installieren, was nur etwas mehr als bei der Wii U sein wird. Dieser Betrag an Speicher ist deutlich weniger als der von anderen Konsolen, die auf dem Markt sind. Dort sind die Spiele meist bis zu 40 GB groß. Aber da der interne Speicher der Switch nur 32GB groß ist, wird „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ fast 40 % des gesamten Speicher aufbrauchen.

Damit nicht nur zwei Spiele auf die Nintendo Switch passen, kann diese natürlich mit micro SDXC-Karten auf gestockt werden. Laut Nintendo unterstützt die Switch bis zu 256GB Karten, jedoch fand GameInformer heraus, dass die Switch bis zu 2TB unterstützt. Leider sind bis jetzt noch keine 2TB-Speicherkarten auf dem Markt, aber Nintendo blickt dem erscheinen dieser in näherer Zukunft positiv entgegen.

Der Preis für eine Toshiba 128GB Speicherkarte liegt bei Amazon bei etwa 40 Euro. Wer allerdings 256GB haben möchte muss natürlich drauf zahlen, der Amazon Preis liegt bei 157 Euro. Daher wird vermutet, dass eine 2TB große Speicherkarte nicht günstig zu erwerben sein wird. Zudem müsst ihr bedenken, dass auch die Nintendo Switch euren Geldbeutel um mehr als 300 Euro entleert.

Um es einmal von der positiven Seite zu sehen ist „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ der einzige bedeutende Titel, der zum Launch der Switch erscheint. Daher habt ihr die Zeit das Spiel in Ruhe durch zu spielen und es bei erscheinen andere bedeutender Titel die Spieldaten erstmal zu Löschen oder Geld zu sparen um euch eine SD-Karte zu kaufen.

