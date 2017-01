The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Gerüchte-Wirrwar mit Aber?

Die Diskussionen und Gerüchte über „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nehmen kein Ende. Nun kam ein weiteres Gerücht über das Action-Rollenspiel hinzu, welches sich um den Veröffentlichungstermin dreht. Eine gut informierte Insidern gab nun doch bekannt, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zum Launch der Nintendo Switch erscheinen soll, jedoch mit einem Haken.

Es ist nicht allzu lange her, dass die Gerüchte über den Release-Termin aufgetaucht sind. Diese Stapeln sich inzwischen zu einem kleinen Berg. Vor wenigen Tagen war noch die Rede, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ im Juni dieses Jahres erscheinen soll. Dies wurde von einem Händler auf dessen Internet-Seite geleakt. Auf einem Event wurde darüber hinaus mitgeteilt, dass dieses Action-Adventure zur Veröffentlichung der Switch seine Showtime bekommt. Ein anderes Gerücht besagt nun, dass dieses heißbegehrte Spiel im Frühjahr dieses Jahres erscheinen wird.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Release durch Insider bestätigt, mit kleinem Aber!

Die stets gut informierte Journalistin Laura Kate Dale äußert sich dazu via ihrem Twitter-Profil. In diesem unterstützt sie das Gerücht, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erst im Juni in Europa erwerbbar sein wird, in anderen Ländern jedoch schon früher. Sie brachte in Erfahrung, dass dieser „Zelda“-Teil wie versprochen zum Release der Switch veröffentlicht werden soll – nur nicht in Europa. Daher müssen sich die „Zelda aka Link“-Fans unter euch noch etwas länger gedulden.

All diese Gerüchte drehen sich ausschließlich um die „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“-Switch Version. Nur wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zu dem Release-Termin der Wii U- Version bekannt geben. Daher bleibt dies unklar. Nintendo hat sich zu den neuen Gerüchten noch nicht geäußert und sollten sie dies nicht mehr tun, werden alle nötigen Informationen sicherlich am 13.Januar auf dem Switch-Event thematisiert.

No clue why EU sources say June, but in NA at least BOTW will hit Switch day one. No clue on Wii U version. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

Contrary to my past report on BOTW release date it is 100% coming at Switch launch in North America in March. Have seen finalised materials. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

More than one print magazine has their Switch Issue finalised. Means certain info can now be better fact checked. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

Was haltet ihr davon? Und was glaubt ihr? Wird „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in Europa später zu erhalten sein?