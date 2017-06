The Legend of Zelda – Breath of the Wild: Separate Speicherstände für den Hard-Mode

Am 30. Juni 2017 erhalten alle Abenteurer für The Legend of Zelda – Breath of the Wild die Gelegenheit, das Spiel nochmal neu zu erleben. Dann erscheint nämlich die erste Erweiterung mit Die Legendäre Prüfung. Neben neuen Inhalten gibt es auch einen „Schwierigen Modus“ für alle, denen das Game zu einfach waren und eine größere Herausforderung brauchen.

Mehrere Spielstände gleichzeitig

Um den Hard-Modus zu spielen, müsst ihr aber nicht euren geliebten Spielstand überschreiben. Nintendo stellt dafür mit der Erweiterung zwei weitere Speicherstände bereit. So könnt ihr also zwischen euren Spielen gerne hin und her springen. In der riesigen Welt von Hyrule sind die Gegner dann alle eine Stufe stärker als vorher. So werden aus roten Bokblins eben blaue und bisher noch nicht vorhandene Stärke-Varianten der Figuren tauchen auf. Nintendos Beschreibung dazu: