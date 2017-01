Weitere Quellen bestätigen, dass der neue Teil vom Action-Adventure-Klassiker „The Legend of Zelda“ in Europa nicht zum Launch der Nintendo Switch erscheinen wird. Zudem veröffentlichte Nintendo einen neuen Screenshot.

Auch im neuen Jahr lassen die Gerüchte und Spekulationen über „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nicht locker. Vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass dieser Zelda-Teil verspätet und nicht wie geplant zum Release der Switch veröffentlicht wird. „Breath of the Wild“ befindet sich zum momentan Zeitpunkt noch in Arbeit. Erscheinen soll es für die Wii U und Nintendo Switch.

Insider brachten hervor, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in Europa mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Release erscheinen wird, jedoch auf anderen Kontinenten schon passend zur Veröffentlichung der Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Späterer Launch bestätigt von weiteren Quellen

Daher soll der Zelda-Ableger zunächst in Japan und Nordamerika im März auf den Markt kommen. In den letzten Gerüchten über den Release-Termin hieß es, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ im Juni dieses Jahres erscheinen wird, was deutlich nach dem Launch der Switch ist. Dieses Gerücht soll jetzt aus weiteren Quellen verstärkt werden.

Nintendo möchte neben dem Launch der Switch auch schon ein ordentliches Line-Up haben, dabei befindet sich auch „Breath of the Wild“. Jedoch wäre eine gleichzeitige Veröffentlichung laut weiteren Gerüchten in den anderen beiden Ländern und Europa nicht gleichzeitig möglich.

Leider hat sich Nintendo zu diesen Gerüchten immer noch nicht geäußert und auch noch nicht den Release-Termin in Europa bestätigt. Aber sie haben einen neuen Screenshot von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ veröffentlicht, welcher ein kleines Dorf in der Wüste zeigt.

Wie würdet ihr es finden, wenn „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ später erscheinen würde? Würdet ihr es euch aus anderen Ländern importieren?