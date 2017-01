Passend zum Launch der Nintendo Switch im März, erscheint gleichzeitig auch „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Diese Informationen wurden auf dem großen Nintendo Event in der vergangen Woche bekannt gegeben. Doch Fans können aufatmen, denn das Spiel wird für die Switch und den Vorgänger die Wii U verfügbar sein. Doch gerade bei der Wii U-Version gibt es vielleicht ein kleines Hindernis.

In den vergangen Wochen häuften sich die Informationen um „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Bei diesen ging es oft um die Wii U Version, welche nun doch auf dem Markt erscheinen wird. Wie vermutet wurde erscheint der neue „Zelda“-Ableger passend zum Launch der Nintendo Switch am 3.März dann auch für die Wii U. Die Nintendo Switch wird zwischen 300 und 330 Euro kosten und in zwei verschiedenen Farbvarianten im Handel erhältlich sein.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Zwangsinstallation erforderlich?

Neben Trailern und anderen wichtigen Informationen zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erwähnte Nintendo auch, dass der Adventure-Klassiker eine Zwangsinstallation bekommen wird. Hiervon wird aber nur die Wii U Version davon betroffen sein. Diese extra Installation wird um die 3GB groß sein und kann sich unter Umständen hinziehen.

Leider gibt es noch keine genaueren Informationen, weshalb diese Zwanginstallation stattfinden muss. Daher lassen sich nur Vermutungen anstellen, unter anderem könnte es mit der großen offenen Welt in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zu tun haben, jedoch sind dies nur reine Spekulationen. Nintendo ging zu diesem Thema nicht näher ins Detail. Wir können nur hoffen, dass sie dies in naher Zukunft noch tun.

