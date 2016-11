Könnt ihr euch auf eine Demo von „ The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ freuen? Bezüglich dessen äußerte sich die Insiderin Laura Kate Dale. Aber leider ist noch unklar, ob diese Demo zum Fantasie-Abenteuer auch für euch zugänglich sein wird.

Durch die sich hinziehende Arbeit an dem Fantasie-Action-Abenteuer „ The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, könnt ihr ein höheres Level, auf dem das fertige neue Spiel sein wird, erwarten.

Auf eine gigantische offene Spielwelt könnt ihr euch laut den Entwickler freuen. Diese offene Spielwelt soll sogar die aus „Xenoblade Chronicles X“ in den Schatten stellen. Aber auch auf das spannende Abenteuer von Link könnt ihr euch freuen. Denn dieses lockt mit kniffligen Rätseln, einer neuen spannenden Geschichte und verschiedenen Überlebens-Elementen.

The Legend of Zelda – Breath of the Wild: Demo-Version in Aussicht?

Leider müsst ihr euch länger gedulden. Denn Nintendo machte die bedauerliche Bekanntmachung, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nicht mehr dieses Jahr erscheinen soll, sondern erst im Laufe des kommenden Jahres seine Veröffentlichung feiern kann. Aber dennoch geht Nintendo nur davon aus, also heißt es für euch: Zähne zusammenbeißen und warten.

Laura Kate Dale, eine gut bewanderte Journalistin und Industrie-Insiderin, hat wohl in Erfahrung gebracht, dass Nintendo mit Wahrscheinlichkeit an einer Demo zu „ The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ arbeitet. Nur leider bleibt unklar, ob diese Demo-Version für euch Spieler zugänglich sein wird oder ob sie ausschließlich für Presse-Events genutzt wird. Nintendo soll sich ebenso Gedanken darüber machen, dass aufgrund der offenen Welt mehr von „ The Legende of Zelda: Breath of the Wild“ zu sehen sein wird als überhaupt geplant.

Nintendo’s dubiousness about Zelda demo is with an open world, fears folk will go further than intended somehow. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 20. November 2016

Kommentiert oder bestätigt hat Nintendo dies leider noch nicht. Also bleibt das Gerücht vorerst ein Gerücht. Aber träumen und hoffen könnt ihr dennoch von einer Demo-Version für „The Legende of Zelda: Breath of the Wild“.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch freuen, wenn diese Version auch für euch zugänglich wäre? Und was würdet ihr dort als erstes tun?