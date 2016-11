„The Legend of Zelda: Breath of the Wild” erscheint wahrscheinlich nicht gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. So heisst jedenfalls in den aktuellen Gerüchten.

Das „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nicht für das Videospielesystem Nintendo Wii U erscheinen wird, gab Nintendo schon vor einer Weile bekannt. Dennoch soll dieses Fantasy- Abenteuer laut Nintendo für die neue Konsole Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Leider musst ihr euch noch gedulden, denn Nintendo erklärte zudem, dass „Breath of the Wild“ erst nächstes Jahr erscheinen soll. Genauere Informationen wann das Spiel auf den Markt kommen soll, gab Nintendo nicht bekannt. Ursprünglich vermutete man, dass es zur Veröffentlichung der Nintendo Switch erscheinen könnte.

The Legend of Zelda: Kein Launch-Titel für Switch?

Doch dieses Gerücht wird durch einen Blog Eintrag zunichte gemacht. Denn Emily Rogers – besser bekannt unter ihrem Synonym ArcadeGirl64 – schrieb in ihrem Blog darüber. Sie schreibt, dass ihr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht damit rechnen solltet, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ im März zur Veröffentlichung der Nintendo Switch erscheinen wird.

An update on Zelda Breath of the Wild. https://t.co/A8Ruck9Mhz — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 14. November 2016

Einer der Gründe könnte sein, dass Nintendo dem Entwickler des Spiels mehr Zeit geben möchte, um einen möglichst hochwertigen Titel zu veröffentlichen. In den Kommentaren auf ihren Blog spekulieren die Leute, darüber ob nicht ein anderer Titel aus der Mario-Reihe Vorrang hat und dadurch „The Legend of Zelda“ nach hinten verlegt wurde.

Da sich Nintendo dazu noch nicht geäußert hat, bleibt euch nur eins: Abwarten und hoffen, dass ihr eine baldige Antwort erhaltet.

Was haltet ihr davon? Was ist eure Vermutung, warum „The Legend of Zelda“ verschoben wurde?