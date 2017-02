The Legend of Zelda: Neue Trailer aufgetaucht

The Legend of Zelda: Breath of the Wild scheint mit jedem weiteren Trailer nur noch mehr Vorfreude und Neugier in uns wecken. So auch die neuesten Trailer die über Nintendo of Japan das Licht der Welt erblickten. Die Trailer haben ganz ungewohnt keine epische Musik und konzentrieren sich mehr auf die Präsentation der Story, der Welt und des Gameplays.

Dieser Trailer gibt uns einen Einblick in die Geschichte und gibt uns einen kleinen Blick auf die vielen Charaktere, die uns erwarten.

Im folgenden Trailer sehen wir die verwilderte, vielfältige Welt. Von Wäldern bis Ruinen und noch weiter zum verschneitem Gebirge ist alles dabei.

Der Ausschnitt zeigt uns die neue Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren. Ob man nun strategisch Gegnergruppen ausschaltet, indem man sie mit einem Stein überrollt oder sich direkt ins Getümmel stürzt-beides ist möglich.

Zwar sind die Trailer ohne Musik unterlegt, dies mindert aber nicht ihre Inhalte. Jetzt müssen wir uns nur noch bis zum 03.03. gedulden. Worauf freut ihr euch am meisten? Lasst es uns wissen!