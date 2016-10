The Legends of Zelda: Breath of the wild – Video/Trailer mit Wettereffekten aufgetaucht

Selfie mit dem Boss: Gewinnt ein fettes The Legend of Zelda-Paket!

Ihr könnt das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild gar nicht mehr erwarten? Dann vertreibt euch die Zeit mit Hyrule Warriors Legends und sahnt bei unserem Gewinnspiel so richtig ab. Zu gewinnen gibt es ein fettes The Legend of Zelda-Gaming-Paket. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier: Der Hauch der Wildnis Vergesst, was ihr bisher über The Legend of Zelda wusstet! Begebt euch in eine neue Welt voller Abenteuer und Entdeckungen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e