The LEGO Ninjago Movie Videogame: Releasetermin und weitere Infos enthüllt

Die Verantwortlichen von The LEGO Ninjago Movie Videogame haben nun einen Veröffentlichungstermin, erste Informationen und einen Trailer für das kommende Adventure veröffentlicht.

In The LEGO Ninjago Movie Videogame werdet ihr in die Rollen der Helden Lloyd, Kai, Cole, Zane, Nya und Wu schlüpfen. Ihr habt dabei die wichtige Aufgabe die Insel Ninjago gegen den gefährlichen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu schützen. Im Laufe des Spiels werdet ihr immer mehr Ninja-Fähigkeiten erlernen und so zu einem deutlich mächtigerem Beschützer eurer Heimat werden. Die Entwickler äußerten sich wie folgt zum Adventure:

Das Spiel beinhaltet acht große, actiongeladene Orte aus der Handlung von The LEGO Ninjago Movie. Jeder Ort hat seinen eigenen, einzigartigen Dojo der Herausforderungen, wo Spieler ihre Kampffähigkeiten erproben und mit immer stärkeren Gegnern kämpfen können. Mit Kampf-Landkarten können Spieler auch in vier verschiedenen Spielmodi gegen Freunde und Familie antreten. Lokal können im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler gegeneinander spielen.

The LEGO Ninjago Movie Videogame wird am 22. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Hier noch der versprochene Trailer:

The LEGO Ninjago Movie Videogame – Trailer