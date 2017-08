The Long Dark: Film bestätigt

In The Long Dark dreht sich alles ums Überleben: In eisigen, verschneiten Gefilden müsst ihr euch Wasser und Nahrung suchen und dafür sorgen, dass ihr in der kalten Wildnis nicht erfriert. Das Spiel erfreut sich lange an hoher Beliebtheit weshalb es sich mittlerweile über eine Million mal verkauft hat. Einen passenden Film gibt es da obendrauf.

Finanzieller Erfolg

Was lange währt wird endlich gut: The Long Dark, das Machwerk von Hinterland Studio Inc., verlässt die lange andauernde Early-Access-Phase und kommt in seiner finalen Version für PC, PS4 und Xbox One raus. Das sich der Titel schon lange als finanziellen Erfolg gemausert hat wird spätestens deutlich, wenn man sich die aktuellen Verkaufszahlen des Titels anschaut. Insgesamt 1,3 Millionen Exemplare des Spiels gingen über die Ladentheke. Da es nun offiziell fertig ist, werden wahrscheinlich noch weitere Käufer dazukommen.

Verfilmung bestätigt

Als wäre dieser Erfolg nicht Grund genug zur Freude, wurde nun auch offiziell bekannt gegeben, dass The Long Dark verfilmt wird. Produziert wird dieser von Jeremy Bolt, welcher euch vielleicht durch die Verfilmungen der Resident Evil Reihe bekannt ist. Auch die Entwickler selbst sollen kreativ am Streifen mitwirken können. Genauere Infos zur Besetzung gibt es noch nicht und werden noch folgen. Genauso wenig ist ein möglicher Releasetermin des Fimes bekannt.

Zur Feier der Fertigstellung wurde zu The Long Dark ein Kurzfilm hochgeladen, welchen wir euch hier verlinken:

Videospielverfilmungen glänzen nicht immer mit Qualität. Meint ihr, dass The Long Dark auch als Film funktionieren kann?