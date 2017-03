The Occupation: Polit-Thriller als Spiel angekündigt

Der Sumpf der Politik ist tief und investigative Journalisten haben einen harten Beruf, sich gegen die Machthaber und gegen die Einflüsse von großen Firmen durchzusetzten. Doch sogenannte Whistleblower, heutzutage zumeist Hacker, fordern genau diese Machtstrukturen im Auftrag der Wahrheit immer wieder heraus. White Paper Games lassen uns nun einen Einblick in das Leben als Journalist werfen- allerdings nicht als moderner Hacker, bewaffnet mit Hard-und Software, sondern als englischer Gentlemen aus den 80ern, bewaffnet mit Disketten und dem guten alten Schreibblock. The Occupation wurde nun mit einem Trailer angekündigt und soll noch dieses Jahr erscheinen.

Journalist in den 80ern: Korruption und Vertuschung sind an der Tagesordnung

England ist erschüttert, ein Anschlag von Terroristen tötete 23 Menschen und veranlasst die Britische Regierung mit dem Union Act zu antworten, über welchen die Bevölkerung abstimmen soll. Der Union Act würde die Freiheit und Rechte der britischen Bevölkerung stark einschränken, was die Bevölkerung in zwei Lager spaltet. Und hier kommen wir als Reporter in das Bild, was genau ist bei dem Anschlag passiert, wer steckt dahinter und wem soll der Union Act dienen? The Occupation wirft uns in den 24. Oktober 1987 und gibt uns 4 Stunden, welche in Echtzeit ablaufen, um all diese Fragen zu beantworten und zu entscheiden, wie die Zukunft von Großbritannien aussehen wird. Was finden wir in dem Sumpf der Politik und werden wir es an das Licht bringen können? Was müssen wir dafür tun und wer müssen wir werden, um die Wahrheit zu erfahren?

Das Material des Trailers stammt aus der Alpha-Version des Spiels, beruhend auf der Unreal Engine 4 werden uns Büros, Archive, Hinweise und erstes Gameplay gezeigt. Wann The Occupation genau erscheint ist noch nicht bekannt, auch die Erscheinungs-Plattformen sind noch unter Verschluss.

Uns haben sowohl die politische Geschichte, als auch die Prämisse des Zeitdrucks in Echtzeit mehr als neugierig gemacht. Auch die Stimmung und die Musik des Trailers wirken vielversprechend. Freut ihr euch auch auf The Occupation? Lasst es uns wissen.