The sexy Brutale – Trailer und Releasedatum veröffentlicht

Das ungewöhnliche Puzzle-Adventure „The Sexy Brutale“ aus dem Hause Tequila Works und Cavalier Game Studios hat nun einen offiziellen Release-Termin erhalten. Die Entwickler gaben bekannt, dass euch das Puzzel-Adventure am 12. April 2017 für die PlayStation 4, xBox One und den PC richtig einheizen wird.

„The Sexy Brutale“ Puzzle-Adventure – ziemlich sexy!

In diesem Puzzle Game durchlebt ihr einen sich immer wiederholenden Tag – ähnlich wie in einer endlosen Schleife. Dies ist vergleichbar mit dem klassischen Filmtitel wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“. In der Rolle des alten Priesters Lafcadio Bonne erlebt ihr einen Tag im Casino und dieser läuft immer exakt gleich ab – es sei denn ihr greift in das Spielgeschehen ein. Doch genau dies solltet ihr tun, denn am Ende des Tages werden alle Casino-Besucher kaltblütig ermordet. Euer Ziel ist es, die Gäste zu retten. Dazu müsst ihr Rätsel lösen und Geheimnisse lüften. Dabei dreht sich vieles um mysteriöse Masken, welche dem Träger besondere Fähigkeiten verleihen.

Von offizieller Seite heißt es:

An diesem Tag schlüpfen die Spieler in die Rolle des betagten Priesters Lafcadio Boone. Um die Zeitschleife zu durchbrechen, muss Boone sich verstecken, beobachten und die wunderlichen Geschichten der anderen Ballgäste herausfinden, um sie vor dem grausigen Tod durch die Hände des Personals zu retten.

Neben dem Release-Termin geben euch die Entwickler auch einen frisch gebackenen Trailer an die Hand, welcher euch Appetit auf das Puzzle-Adventure machen soll.

Was haltet ihr von „The Sexy Brutale“ – Hot or not?