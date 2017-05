The Surge: Die Testwertungen im Überblick

Das von Deck13 entwickelte The Surge ist nun ein paar Tage auf dem Markt. Doch wie kommt der Titel bei der Fachpresse an? Hier eine Übersicht der Bewertungen:

Alles in allem fallen die Bewertungen des Action-Rollenspieles eher durchschnittlich aus. In unserem Test vergaben wir eine 75/100 und befinden uns damit in ähnlichen Sphären wie unsere Kollegen. The Surge stellt also keine Revolution des Genres dar, ist aber ein solider Titel der vor allem für Liebhaber von Dark Souls oder Lords of the Fallen gemacht ist.