The Surge: Neuer Trailer zum Pre-Order Start

The Surge vom deutschen Entwicklerteam Deck 13, welche 2014 Lords of the Fallen lieferten, erscheint am 16. Mai und wirft euch in ein Action-RPG, in dem ihr sowohl Maschinen als auch Menschen bekämpfen werdet. Ab heute könnt ihr das Spiel nun für den PC, die PlayStation 4 und die XBox One vorbestellen und ein paar Extras abgreifen. Zu diesem Anlass wurde von Publisher Focus Home Interactive ein CGI-Trailer mit dem Titel Stronger, Faster, Tougher veröffentlicht, den wir euch hier zeigen:

The Surge: Was euch erwartet

Im Trailer wird vieles angesprochen, auf das ihr euch in The Surge einstellen müsst: Es geht um euer Überleben in einer Welt, in der nach einem Zwischenfall sowohl Roboter als auch Menschen um ihr Überleben kämpfen. Ausgestattet mit einem Exo-Anzug geht es in die Kämpfe und ihr könnt abgetrennte Körperteile und Waffen des Feindes nach dem Sieg euch selber anbauen und verwenden. Mit der neuen Ausstattung geht es dann weiter, auf der Suche nach dem Grund für dieses apokalyptische Szenario und nach neuen, besseren Waffen und Beinen. Unseren ersten Eindruck vom Spiel, dem Crafting-System und dem Gameplay haben wir für euch in einer Preview zusammengefasst.

Wenn ihr den Titel vorbestellt, könnt ihr euch außerdem 3 Boni sichern. So erhaltet ihr das limitierte Cred Psoi Rig und zwei Implantate, welche euren Charakter mit höherem Schaden und einem Geheimsucher ausstatten. Rund zwei Monate und dann wird das Spiel veröffentlicht, freut ihr euch, in einen Exo-Anzug zu schlüpfen und die Gegner auszunehmen? Lasst es uns wissen!