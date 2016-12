The Walking Dead – A New Frontier: Das Telltale-Abenteuer im Release-Trailer

Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde – zum dritten Mal. Die dramatische Videospiel-Adaption des Graphic Novel tritt ein weiteres Mal an, um bei den Spielern für Angst, Schweiß und Tränen zu sorgen. Die dritte Staffel der Telltale-Reihe zu The Walking Dead mit dem programmatischen Untertitel „A New Frontier“ ist schon seit einer Weile mit einem Veröffentlichungsdatum gesegnet, hat aber nun endlich auch den entsprechenden Release-Trailer spendiert bekommen.

Onkel Telltale packt wieder sein Buch voller Geschichten aus

Wer sich in der düsteren Welt rund um Zombies, Beziehungsdramen und Paranoia wohl fühlt, kann sich bereits ab dem 20. Dezember 2016 in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub verabschieden und die ersten beiden Episoden am Stück genießen.

Bereits seit der ersten Staffel erfreut sich vor allem die Telltale-Serie zum Zombie-Epos großer Beliebtheit und kann hauseigene Produktionen wie Batman: The Telltale Series oder Tales from the Borderlands locker ausstechen. Der Erfolg wird dabei nicht zuletzt durch die Popularität der mittlerweile 7 Staffeln umfassenden AMC-Fernsehserie immer wieder gepushed.

Sowohl die Videospiel-Reihe als auch die Zombie-Soap-Opera mit Andrew Lincoln und Chandler Riggs in den Hauptrollen gründen dabei auf der Comic-Vorlage von Robert Kirman.

„A New Frontier soll sich in den kommenden fünf Episoden wieder dem ursprünglichen Graphic-Novel annähern und dabei einige neue Charaktere einführen. Neben der bittersüßen Clementine, die schon in vorangegangenen Staffeln eine zentrale Rolle spielte, wird vor allem Javier, ein neuer Charakter im Telltale-Universum, in den Vordergrund der Erzählungen rücken.

Die Geschichte wird einige Jahre nach den Ereignissen von Staffel Zwei spielen und euch mit der Zeit nach der Zombie-Apokalypse vertraut machen – Aufstrebende Gruppierungen, machthungrige Waffennarren und die typisch vertrackten Beziehungsgeflechte inklusive.

Um euch ein wenig auf die kommenden Abenteuer von Clementine und Co. einzustimmen, haben die kreativen Köpfe bei Telltale Games einen atmosphärischen Release-Trailer rausgehauen, den ihr euch unten anschauen könnt.

Die ersten beiden Episoden sind in einer Woche als Download zu haben. Wer lieber die Retail-Fassung in Händen hält, muss bis zum 7. Februar 2017 in seinem zombie-gesicherten Holzverschlag ausharren. Diese kommt mit den Auftaktepisoden und Download-Codes für die kommenden drei Teilen, die ihr freischalten könnt, sobald sie verfügbar sind. The Walking Dead: A New Frontier wird auf den folgenden Plattformen verfügbar sein: PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, iOs und Android.