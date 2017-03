The Walking Dead: A New Frontier – Episode 3 erscheint heute

Telltale Games veröffentlicht heute, am 28. März, die 3. von insgesamt 5 Episoden des Zombie-Adventure-Spiels The Walking Dead: A New Frontier. Sie trägt den Titel „Above the Law“ und schließt an „Ties That Bind: Part Two“ an, welche den Spieler nach schockierenden Ereignissen gespannt auf die nächste Episode zurückließ. Hier für euch der Trailer zu Episode 3:

The Walking Dead: A New Frontier – Synopsis

Das im Dezember 2016 veröffentliche Spiel ist 4 Jahre nach der Zombie-Apokalypse angesiedelt und legt den Schwerpunkt auf die sich neu aufbauende Zivilisation und den neuen Hauptcharakter Javier. Wem kann man trauen und wie erhält man sich, seine Familie und die Gesellschaft am Leben, ohne verheerende Kompromisse einzugehen? Javier macht sich auf den beschwerlichen Weg seine ihm entrissenen Familie zu finden und begegnet dabei unsere alten Heldin Clementine.

Telltale Games bietet das Spiel, welches vor allem auf Entscheidungen und dessen Auswirkungen auf das Schicksal und die Geschichte der Charaktere, wie alle seine Produktionen im Episoden-Format an. So müsst ihr euch nach einer durchgespielten Episode auf eine nägelkauende Wartezeit bereitmachen, bis ihr wieder in die Welt voller gefährlicher Zombies und gefährlicher Menschen eintreten könnt.

Was euch in der neuen Episode „Above The Law“ storytechnisch erwartet, beschrieb Telltale wie folgt:

Nach den schockierenden Ereignissen in „Ties that Bind: Part Two“ fällt es Javier schwer, seinen Platz in seiner wiedervereinten Familie zu finden. Ebenso wachsen die Spannungen auch innerhalb der sicheren Mauern von Richmond. Wendet sich Clementine und der Rest der Gruppe gegen Javier? Es ist für Javier vielleicht an der Zeit, sich zwischen der Familie, in die man geboren wurde und der Familie, die man sich geschaffen hat zu entscheiden…

The Walking Dead: A New Frontier mitsamt der heute erschienenen Episode Above the Law könnt ihr bei Steam, GOG und für PlayStaion 4 und XBox One kaufen.