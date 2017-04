The Walking Dead- A New Frontier: Release von Episode 4 bekannt gegeben

Knapp einen Monat nach „Über dem Gesetz“ erscheint die vierte Episode von The Walking Dead- A New Frontier am 25. April, welche den Titel „Dicker als Wasser“ trägt. Telltale Games teilte neben dem Veröffentlichungsdatum der Episode auf Twitter außerdem mit, dass uns heute ein Trailer ins Haus steht. Zudem verrät das Titelbild der Episode, welchen schweren Entscheidungen sich Javier gegenüber gestellt sieht.

#TheWalkingDead: A New Frontier Ep 4 ‚Thicker Than Water‘ will be available to download starting 4/25!

Official trailer tomorrow!#HangTight pic.twitter.com/zk9ZWigqwa — Telltale Games (@telltalegames) 19. April 2017

Keep on Walking

Das Titelbild der Episode zeigt Javiers Bruder David an einem Galgen hängend, sowie die gefesselten Tripp und Ava, welche abgeführt werden. Im Hintergrund tobt ein erbitterter Kampf. Neben Javier und Clementine rückt in der 4. Episode wohl auch Davids Sohn Gabriel in den Fokus, dieser ist groß neben Javier abgebildet. Uns erwartet also ein packender Einstieg in das Finale, in dem Javier sich entscheiden muss, welche Familie er beschützt will und ob er diese beschützen kann.

Nachdem uns im Dezember gleich die ersten beiden Folgen der 3. Staffel erreichten, war die dritte Episode mit reichlich Verspätung erst im März eingetrudelt. Telltale scheint jetzt wieder im gewohnten Monatsrhythmus zu sein und so können wir das Finale in der fünften Episode mit dem Titel „Dem Galgen entkommen“ wohl Ende Mai erwarten. The Walking Dead- A New Frontier ist für PC, PlayStation 4 und XBox One erhältlich.