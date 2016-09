The Walking Dead: Release von Staffel 3 geleakt

Das Release-Datum für die dritten Staffel des packenden The Walking Dead Ablegers von Telltale scheint festzustehen. Zumindest bei Amazon und beim australischen Verkäufer JB Hi-Fi.

Mitte November ist es soweit

Unter dem Titel The Walking Dead – Neuland wird Staffel drei der Telltale Serie bei uns in Deutschland erscheinen. Im November soll sie erscheinen und jetzt haben wir auch ein konkretes Datum parat. Beziehungsweise zwei, denn wie es aussieht, hat der australische Teil der Fangemeinde das große Los gezogen und darf ein wenig früher ran.

Während der Release beim deutschen Amazon auf den 17. November 2016 datiert ist, steht der Zombie-Horror beim australischen Verkäufer JB Hi-Fi schon ab dem 15. November zum Verkauf. Klingt vielleicht nicht nach viel, aber in zwei Tagen kann man schon einiges an Zeit in ein Spiel investieren. Auf dem fernen Inselkontinent haben die ersten den Titel längst durch, während wir noch auf heißen Kohlen sitzen. Ah, Australier müsste man sein.

Das neue Gespann: Clementine und Javier

In der dritten Staffel von Telltales The Walking Dead begleiten wir eine etwas ältere Clementine und Newcomer Javier. Nach und nach erfährt er, wie Clementine zu der Person werden konnte, das er kennenlernt. Vier Jahre sind seit den Geschehnissen des letzten Spiels vergangen und haben ihre Spuren an dem liebenswerten kleinen Mädchen hinterlassen. Gemeinsam schlagen sie sich durch eine Welt, die neue Vorstellungen von Recht und Ordnung hat.

Wie wir es schon von den vorigen The Walking Dead Spielen kennen, erscheint auch der nächste Teil für PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und One und selbstverständlich für den PC. Auf Amazon liegt der Vorbesteller-Preis zurzeit bei 34,98 Euro für die Season Pass Disc. Am 17. November ist zwar leider noch nicht Wochenende, aber wenigstens fast. Da hat man dann auch genug Zeit, um sich ganz in die Welt von The Walking Dead – Neuland zu vertiefen und alle möglichen Optionen auszutesten.