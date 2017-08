The Witcher: 10-jähriges Jubiläum und Live-Stream

Battlefield 1: Release für „In the Name of Tsar“ bestätigt

Der neue DLC-Titel "In the Name of Tsar" zu Battlefield 1 ist ja schon seit längerem bekannt. Jetzt haben Electronic Arts und DICE den Release-Termin offiziell bekannt gegeben. So können Fans von "Battlefield 1" sich schon bald auf die neuen Spielinhalte freuen. Neue Erweiterung erscheint im September Am 5. September 2017 sollen Premium Pass Besitzer auf den neuen Karten mit den neuen Waffen und Inhalten spielen können. Für alle anderen kommt "In the Name of Tsar" am 19. September 2017