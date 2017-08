The Witcher 3: Ladet euch die Pro Skater Mod oder ihr werdet es bereuen

The Witcher 3 – Blood and Wine: Spielerlebnis soll ausgefeilter sein als im Hauptspiel

Mit Blood and Wine erscheint dieses Jahr noch das letzte Add-On für The Witcher 3. Damit wird dann auch die Geschichte um den Charakter Geralt abgeschlossen, den wir in den bisherigen Witcher-Teilen spielen durften. Zum Add-On verriet jetzt aber der Marketing-Chef Michal Platkow-Gilewski mehr. The Witcher 3 - Blood and Wine: Des Hexers letzte Reise Das zweite Add-On für The Witcher 3 mit dem Namen "Blood and Wine" soll dieses Jahr noch erscheinen. Ein genaues Datum für den Release ist z