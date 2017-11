The Witcher 3 – Wild Hunt: Details zu Xbox One X Support

Nur noch wenige Tage

… dann ist es endlich soweit, die Xbox One X erscheint und bringt frischen Wind in die Welt der Konsolen. Zusätzlich werden auch zahlreiche Spiele an die Möglichkeiten der neuen Microsoft-Konsole angepasst. Eines davon ist das Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ Ein kostenloses Update soll neben der Möglichkeit der 4k-Auflösung noch einiges mehr mit sich bringen.

Technische Details zum Update

Ein kurzes Interview mit dem Development Leader von CD Projekt, Jakub Kutrzuba gab Aufschluss darüber, was sich durch das Update verändern wird. So bekommt das Spiel neben der 4k-Auflösung auch verbesserte Schatten, Ambient Occlusion, sowie Texture Filtering verpasst. Aber wer denkt, dass dies alles nur Vorteile für Besitzer eines 4k-Monitors bringt, liegt falsch.

Denn dank der Unterstützung von Supersampling-Features profitieren auch Besitzer eines 1080p-Bildschirms davon. Kutrzuba sieht in der 4k-Auflösung den nächsten Schritt in der Videospiel-Industrie. Diese Technik ermögliche Entwicklern endlich ihre künstlerischen Visionen in hochwertiger Art und Weise zu realisieren.