The Witcher: Definitiv kein vierter Teil

Call of Duty WW2: Halbe Milliarde Umsatz am Release-Wochenende

Kriegt herrscht auch in den Verkaufsregalen Am 3. November ist mit Call of Duty: World War 2 ein neuer Ableger der Call of Duty Reihe erschienen. Nicht nur wir waren nach unserem Test überzeugt. Auch Millionen anderer Spieler, haben sich den für die Xbox One, PS4 und PC erhältlichen Shooter zugelegt. Der Publisher Activision hat nun bekanntgegeben, dass alleine am Release Wochenende eine halbe Milliarde Umsatz erzielt wurde. Auch im PSN-Store konnte das Kriegsdrama den Rekord für das m