The Witcher: Netflix entwickelt Serie zur Spielereihe

Der amerikanische Serienanbieter Netflix hat nun bekannt gegeben, dass sie eine Serie zu der The Witcher Saga planen. Diese soll auf den Büchern basieren, auf denen auch die Spiele aufgebaut sind.

Der Autor der bisher acht erschienenen Bücher Andrzej Sapkowski wird als Creative Consultant mit an der Serie arbeiten. Netflix produziert die Serie zusammen mit Sean Daniel und Jason Brown. Die beiden sind verantwortlich für Werke wie The Expanse, Ben-Hur und die Reihe von Die Mumie. Zusätzlich darf Tomas Baginski mindestens bei einer Episode Regie führen. Baginski ist verantwortlich für die Introvideos von allen drei The Witcher spielen.

Sapkowski selber freut sich riesig auf die Gelegenheit, seine Werke in eine visuelle Form zu bringen:

“I am thrilled that Netflix will be doing adaptation of my stories, staying true to the source material and the themes that I have spent over thirty years writing,”