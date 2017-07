The Wolf Among Us 2 für 2018 angekündigt

The Wolf Among Us 2 soll 2018 kommen

Lange haben Fans sich gefragt, wie und ob das Abenteuer um Bigby Wolf weitergeht. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Die finstere Geschichte von The Wolf Among Us soll 2018 in die zweite Runde gehen. Telltale Games kündigt an, im kommenden Jahr die Erzählung um Bill Willinghams ‚Fables‘ Comicbuchreihe fortzusetzen. Obwohl noch kein offizieller Titel für den Nachfolger feststeht, sind schon erste Details zur Handlung, die ein neues Kapitel aufschlägt, verraten worden.

Die zweite Staffel soll offenbar als Standalone fungieren und hängt damit nicht mit Staffel 1 zusammen. Trotzdem soll es wieder um Bigby Wolf und Schneewittchen gehen, die erneut in einen kurios-düsteren Dramaturgiebogen eingespannt werden. Dabei basiert die Geschichte auch wieder auf den Comicbüchern von Bill Willingham von DC Entertainment.

The Wolf Among Us heimste Preise für die ‚Beste Story‘ und ‚Best Performances‘ ein und zog als spannendes und ausgefallenes Adventure viele Fans an. Rauskommen soll das Folgespiel im kommenden Jahr für den PC, für die PlayStation4 und für die Xbox One. Weiterhin wurden Versionen für iOS- und Android-Geräte angekündigt.